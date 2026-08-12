Путин назвал действия Запада по захвату российских судов пиратством и разбоем

Владимир Путин назвал «пиратством и разбоем» планы западных стран по захвату российских торговых судов и последующей продаже их имущества. Такое заявление президент РФ сделал перед военнослужащими Тихоокеанского флота (ТОФ) на борту гвардейского ракетного крейсера «Варяг».

Глава государства обратил внимание на недавние решения Евросоюза, которые ограничивают движение судов российских экономических операторов и противоречат международному морскому праву.

«Разумеется, это не что иное, как пиратство и разбой», — подчеркнул Путин.

Президент также отметил, что речь идёт о мирных коммерческих судах. По его словам, отдельные западные страны уже обсуждают не только их задержание, но и возможную реализацию конфискованного имущества.

Ранее Life.ru сообщал, что в Средиземном море задержали танкер MV South Star под флагом Камеруна. Глава евродипломатии Кая Каллас заявляла, что судно проверяли в рамках операции ЕС IRINI из-за подозрений в использовании ложного флага и связи с «теневым флотом» России.