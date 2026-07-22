В Средиземном море задержан нефтяной танкер MV South Star под флагом Камеруна. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас.

«Нефтяной танкер MV South Star, подозреваемый в использовании ложного флага в нарушение международного морского права, был задержан 20 июля кораблями, участвующими в операции ЕС в Средиземном море IRINI, для проверки флага», — сказала Каллас.

Она добавила, что ЕС таким образом хочет оказать давление на так называемый теневой флот, который якобы перевозит российскую нефть в обход установленного на Западе «потолка цен».

По словам Каллас, мандат на проведение подобных проверок теперь распространяется не только на Средиземноморье. Полномочия на досмотр судов из чёрных списков ЕС также получили корабли миссии ATALANTA, действующей против пиратов у берегов Сомали.

Судьба задержанного судна остаётся неясной. Каллас не стала уточнять, отпущен ли уже танкер South Star или всё ещё остаётся под контролем военных.

Ранее помощник президента РФ Николай Патрушев заявил, что термин «теневой флот» был изобретён западными странами намеренно. По его мнению, это понятие служит прикрытием для «разбоя» на морских путях и создания помех для транспортировки российских грузов.