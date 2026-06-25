«Славы не прибавит»: В РФ заявили, что захват танкера Францией нарушает все морские законы

Специалист в беседе с «Газетой.ru» подчеркнул, что подобные шаги не красят западные страны и не добавляют им авторитета. По его мнению, у них просто закончились аргументы, чтобы говорить о «победах» Киева, и теперь они прибегают к откровенному нарушению норм.