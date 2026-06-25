«Славы не прибавит»: В РФ заявили, что захват танкера Францией нарушает все морские законы
Военный эксперт: Захват танкера Deliver Францией — пиратство и нарушение права
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Военный аналитик Алексей Леонков назвал пиратством задержание французскими властями танкера Deliver вблизи Сицилии. По его оценке, эти действия грубо нарушают международное право.
Специалист в беседе с «Газетой.ru» подчеркнул, что подобные шаги не красят западные страны и не добавляют им авторитета. По его мнению, у них просто закончились аргументы, чтобы говорить о «победах» Киева, и теперь они прибегают к откровенному нарушению норм.
Напомним, французские власти задержали нефтяной танкер Deliver у побережья Сицилии за «нарушение морского законодательства». Судно, идущее под флагом Камеруна, находится в санкционных списках ЕС и других стран за перевозки российской нефти. Это произошло спустя неделю после захвата танкера «теневого флота» России у берегов Великобритании. Премьер Кир Стармер, уже подавший в отставку, лично приказал провести операцию. В Москве это сочли попыткой отвлечь внимание от проблем внутри Британии и шагом к эскалации.
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