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Регион
11 августа, 07:12

США сдали на металлолом два танкера, якобы связанные с «теневым флотом» РФ

Lloyd’s List: Два якобы изъятых у РФ танкера отправили на утилизацию в Индию

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / iurii

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / iurii

Американские власти продали на металлолом два конфискованных танкера Era и Lileo, которые ранее связывали с «теневым флотом» России. Суда уже направляются в индийский Аланг для демонтажа, сообщает специализированный портал Lloyd’s List.

Покупателем стала компания по утилизации судов GMS.

«Правительство США продало конфискованные суда Era и Lileo компании-переработчику GMS», — говорится в публикации.

При этом даже после конфискации и получения необходимых разрешений организовать утилизацию оказалось непросто. По данным издания, банки, страховщики и другие поставщики услуг неохотно соглашались работать с судами из-за их санкционного прошлого.

Lloyd’s List отмечает, что этот случай демонстрирует сложности, которые сохраняются вокруг попавших под ограничения танкеров даже после перехода под контроль американских властей.

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Ранее Италия сообщила о задержании в Средиземном море танкера Toa Payoh под флагом Камеруна. По данным итальянского Минобороны, судно находится под санкциями ЕС и якобы относится к так называемому российскому «теневому флоту». Досмотр провели в рамках миссии EUNAVFOR MED Irini.

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Владимир Озеров
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