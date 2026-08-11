США сдали на металлолом два танкера, якобы связанные с «теневым флотом» РФ

Американские власти продали на металлолом два конфискованных танкера Era и Lileo, которые ранее связывали с «теневым флотом» России. Суда уже направляются в индийский Аланг для демонтажа, сообщает специализированный портал Lloyd’s List.

Покупателем стала компания по утилизации судов GMS.

«Правительство США продало конфискованные суда Era и Lileo компании-переработчику GMS», — говорится в публикации.

При этом даже после конфискации и получения необходимых разрешений организовать утилизацию оказалось непросто. По данным издания, банки, страховщики и другие поставщики услуг неохотно соглашались работать с судами из-за их санкционного прошлого.

Lloyd’s List отмечает, что этот случай демонстрирует сложности, которые сохраняются вокруг попавших под ограничения танкеров даже после перехода под контроль американских властей.

Ранее Италия сообщила о задержании в Средиземном море танкера Toa Payoh под флагом Камеруна. По данным итальянского Минобороны, судно находится под санкциями ЕС и якобы относится к так называемому российскому «теневому флоту». Досмотр провели в рамках миссии EUNAVFOR MED Irini.