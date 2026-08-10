Танкер почти с 1 млн баррелей нефти сел на мель у Омана

Танкер Caroline Bezengi с почти 1 млн баррелей нефти терпит крушение у берегов Омана. Площадь разлива достигла почти 800 кв. км, сообщает газета «Араб Ньюс» со ссылкой на спутниковые снимки и данные экологов.

Судно село на мель у острова Киблия на юго-западе страны около двух месяцев назад. По данным издания, экипаж сообщил о взрыве на борту 8 июня.

Великобритания и Евросоюз включили судно в санкционные списки за перевозку российской нефти. Владельцем танкера считают компанию из Шанхая.

К 26 июля нефтяное пятно занимало около 45 кв. км. К 2 августа его площадь выросла до 150 кв. км, а спустя два дня достигла примерно 600 кв. км. По оценке эколога организации PAX Вима Звайненбурга, к 7 августа загрязнение охватило почти 800 кв. км.

Нефть достигла побережья острова Киблия. Эта территория входит в заповедник Аравийского моря, где обитают редкие виды птиц и аравийские горбатые киты.

Власти Омана контролируют обстановку с помощью спутниковых снимков, полевых обследований и технических моделей. При этом они не уточнили, добрались ли специалисты до танкера и удалось ли остановить утечку.

Ранее экипаж другого танкера услышал два взрыва во время прохода через Ормузский пролив у побережья Омана. Инцидент произошёл примерно в девяти морских милях к юго-востоку от Кумзара. Судно и члены команды не пострадали, признаков экологического ущерба специалисты не выявили. Морякам рекомендовали соблюдать осторожность и сообщать о подозрительной активности.