Танкер атакован у берегов Йемена, экипаж не пострадал

Нападение на танкер зафиксировано в 95 морских милях к юго-востоку от йеменского порта Аден. Об инциденте сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

Капитан судна доложил, что услышал мощный взрыв в непосредственной близости от борта. По данным центра, никто из команды не пострадал. Происшествие классифицировано как атака, подробности выясняются.

Йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» взяли на себя ответственность за атаку, сообщив, что нанесли удар баллистической ракетой по саудовскому нефтяному танкеру Daisy в Аденском заливе. Соответствующее заявление сделал военный представитель движения Яхья Сариа.

По его утверждению, ракета успешно достигла цели. Судно получило повреждения и было вынуждено развернуться.

А 3 августа в акватории у северного побережья Омана экипаж другого танкера сообщил о взрыве рядом с судном. Инцидент произошёл в 20 морских милях к северо-востоку от Хасаба. Судно и команда не пострадали.