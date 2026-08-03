В районе побережья Омана произошёл взрыв рядом с нефтяным танкером

В акватории у северного побережья Омана произошёл инцидент с танкером — экипаж судна сообщил о взрыве в непосредственной близости от корабля. Информацию передал Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

«UKMTO получило сообщение об инциденте в 20 морских милях к северо-востоку от Хасаба (Оман). Капитан танкера сообщает, что услышал взрыв в непосредственной близости от судна. Сообщается, что судно и экипаж находятся в безопасности», — говорится в сообщении.

Причины произошедшего пока не установлены — обстоятельства инцидента изучают компетентные органы. UKMTO рекомендовал другим судам в этом районе соблюдать повышенную осторожность и передавать информацию о подозрительной активности.

Ранее UKMTO сообщил, что 1 августа торговый танкер попал под атаку у побережья Омана. Инцидент произошёл примерно в 11 километрах к северо-востоку от берега. Неизвестные нанесли удар по судну примерно в 11 километрах к востоку от Лимы. Танкер был поражён снарядом, который повредил машинное отделение. По предварительным данным, никто не пострадал.