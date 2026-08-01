У побережья Омана неизвестные атаковали торговый танкер

Торговый танкер попал под атаку у побережья Омана. Инцидент произошёл примерно в 11 километрах к северо-востоку от берега. Об этом сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

По информации британского центра, неизвестные нанесли удар по судну примерно в 11 километрах к востоку от Лимы.

«Танкер был поражён снарядом, который повредил машинное отделение. Власти проводят расследование», — говорится в заявлении британского координационного центра.

По предварительным данным, никто не пострадал. Информации о загрязнении окружающей среды также не поступало. Компетентные органы выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее в египетском порту Дамиетта неизвестный беспилотник атаковал два танкера со сжиженным природным газом. Первый удар пришёлся по газовозу, который принадлежит США. После взрыва огонь перекинулся на второе судно.