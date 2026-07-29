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29 июля, 17:30

БПЛА атаковал принадлежащий США танкер с СПГ в египетском порту

Дрон атаковал танкер США в порту Египта. Обложка © Х /Pan Tony

Дрон атаковал танкер США в порту Египта. Обложка © Х /Pan Tony

В египетском порту Дамиетта при атаке неизвестного беспилотника загорелись два танкера со сжиженным природным газом. Инцидент 29 июля подтвердили британская компания Ambrey и дистрибьютор Inchcape Shipping Services, передаёт Reuters.

Дрон атаковал танкер США в порту Египта. Видео © Х / Jack Prandelli

По предварительным данным, удар пришёлся по газовозу, который принадлежит Соединённым Штатам. После взрыва пламя перекинулось на второй танкер. Местные власти оперативно взяли ситуацию под контроль и отвели аварийные суда за пределы портовой зоны. Ожидается, что к ночи операции на уцелевших причалах и терминалах возобновятся.

Египетское издание Al-Nahar уточняет, что пожар вспыхнул сразу на нескольких судах, включая сухогрузы. К ликвидации возгорания привлекли силы гражданской обороны и специалистов министерства нефти и природных ресурсов, которые пытаются не допустить распространения огня на другие части инфраструктуры. Сейчас ведётся оценка нанесённого ущерба.

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Ранее сообщалось, что у побережья Норвегии на танкере, перевозившем серную кислоту, прогремел взрыв с последующим пожаром. По предварительным данным, взорвался пустой резервуар, благодаря чему опасный груз не пострадал. Возникший пожар был полностью потушен. Все 15 членов экипажа находятся в безопасности, пострадавших нет. Причины чрезвычайного происшествия пока не установлены, при этом угрозы разлива токсичных веществ в море не зафиксировано.

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Юлия Сафиулина
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