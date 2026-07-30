Трамп заявил, что получил доклад об инциденте с танкером в Египте

Президент США Дональд Трамп сообщил журналистам в Белом доме, что получил доклад об инциденте с американским танкером в одном из портов Египта.

«Меня проинформировали. Продолжается примерно то же, что и было. Но всё будет приведено в порядок», — сказал республиканец.

Журналисты попросили американского лидера прокомментировать сообщения об атаке беспилотников на танкер США со сжиженным природным газом. Трамп не подтвердил эту версию и не уточнил характер инцидента. Президент США также не ответил на вопрос о возможной причастности Ирана. При этом он заявил, что американские военные продолжат наносить удары по исламской республике.

Ранее неизвестный беспилотник атаковал газовоз в египетском порту Дамиетта. После удара огонь перекинулся на второй танкер со сжиженным природным газом. По предварительным данным, первый газовоз принадлежит Соединённым Штатам. Египетские власти взяли ситуацию под контроль и отвели аварийные суда за пределы портовой зоны. Гражданская оборона и специалисты Министерства нефти Египта продолжают тушение и оценивают ущерб.