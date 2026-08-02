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Регион
2 августа, 16:48

Италия сообщила о задержании танкера якобы из «теневого флота» России

Министерство обороны Италии сообщило о задержании в акватории Средиземного моря танкера Toa Payoh. По заявлению ведомства, опубликованному в соцсети X, судно якобы входит в состав так называемого теневого флота Российской Федерации.

Согласно официальному заявлению, в ходе операции военно-морской миссии ЕС EUNAVFOR MED Irini был проведён досмотр танкера под флагом Камеруна. Установлено, что судно включено в санкционный список Евросоюза и якобы классифицируется как часть российского «теневого флота».

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Ранее помощник президента РФ Николай Патрушев заявил, что термин «теневой флот» был изобретён западными странами намеренно. По его мнению, это понятие служит прикрытием для «разбоя» на морских путях и создания помех для транспортировки российских грузов.

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Наталья Демьянова
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