Патрушев: ЕС выдумал «теневой флот» для борьбы с Россией

Евросоюз использует термин «теневой флот» как инструмент давления на российские морские перевозки. Об этом заявил помощник президента России Николай Патрушев, выступая на заседании Морколлегии.

По его словам, западные страны усилили меры, направленные на ограничение международной транспортировки российских грузов. Он отметил, что такие действия затрагивают торговые суда, работающие в интересах РФ.

«В Евросоюзе даже изобрели определение «теневой флот», которого не существует в международном морском праве, и под предлогом борьбы с этим флотом осуществлялся «разбой» на морских коммуникациях», — заявил он.

Так он указал, что само понятие не закреплено в международных нормах. При этом, по оценке Патрушева, оно используется как основание для давления на судоходство. В ходе выступления также было отмечено, что подобные меры создают дополнительные препятствия для перевозки товаров по морю.

Ранее Канада ввела новый пакет санкций против России, включив в него около 100 судов, которые в Оттаве относят к «теневому флоту». При этом глава МИД Анита Ананд заявила, что меры направлены на пресечение обхода ранее введённых ограничений.