Канада ввела новые ограничительные меры против России. На этот раз под санкции попали 100 судов «теневого флота» РФ. Об этом сообщила глава канадского МИД Анита Ананд.

По её словам, новые ограничения направлены на борьбу с обходом ранее введённых рестрикций. С 2014 года Оттава утвердила антироссийские санкции в отношении 3,4 тысячи физических и юридических лиц, а также 600 судов.

Посол РФ в Оттаве Олег Степанов отметил, что новые санкции представляют из себя «бумажную декларацию», не имеющую реальной силы. Дипломат подчеркнул, что ограничения приурочены к встрече министров иностранных дел стран G7 во Франции.

По его словам, таким образом канадский кабинет пытается проявить себя перед участниками «антироссийского клуба» и отчитаться перед русофобским лобби внутри страны. Степанов обратил внимание, что глава МИД Канады Анита Ананд накануне встречалась с активистами Канадского украинского конгресса — организации, которую он назвал созданной нацистскими коллаборационистами.

«Остаётся пожалеть канадских налогоплательщиков, чьи деньги их правительство тратит на составление подобных пустых списков», — добавил посол в беседе с ТАСС.