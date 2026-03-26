Европейский суд счёл подрыв российской экономики законной целью санкций

Европейский суд юстиции, являющийся высшим судебным органом ЕС, признал подрыв российской экономики «законной целью» санкционной политики. Соответствующее решение было вынесено при рассмотрении апелляционных жалоб пяти российских предпринимателей.

В постановлении суда говорится, что для оценки соразмерности ограничительных мер достаточно убедиться, что они не являются заведомо непропорциональными и явно не выходят за рамки необходимого для достижения поставленной цели. Суд посчитал оба критерия соблюдёнными.

Согласно официальной формулировке Совета ЕС, 19 санкционных пакетов, введённых против России, нацелены на прекращение конфликта на Украине через максимальное давление на Москву и снижение её возможностей.