Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 марта, 10:18

Приползут на коленях: ЕС не готов к надвигающейся энергокатастрофе, считает Дмитриев

Кирилл Дмитриев. Обложка © Life.ru

Европа и Великобритания будут умолять Россию о поставках энергоресурсов. Такое мнение в беседе с журналистами заявил спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев. По его словам, стоимость нефти вполне может подняться до 200 долларов за баррель, и это очень чётко предсказано.

Кирилл Дмитриев — о наступающем энергетическом кризисе.

«Мы видим, что наступает самый мощный энергетический кризис за всю историю человечества. К нему абсолютно не подготовлены ни Европа, ни Великобритания. Мало того, они сами выстрелили себе в ногу, отказавшись от российских энергоносителей», — считает глава РФПИ.

По прогнозам, Европу ожидает мощнейшая деиндустриализация. На этом фоне важно отметить, что наша страна обладает самыми большими запасами природных ресурсов в мире, и нынешняя ситуация на мировых рынках усиливает позиции РФ, и играет ей на руку.

«Наше предсказание очень чёткое: Европа и Британия будут умолять о российских энергоносителях», — добавил спецпредставитель президента.

Ранее агентство Bloomberg заявило, что индийские НПЗ всё чаще отказываются от доллара при расчётах за российскую нефть. В публикации указывается, что это происходит из-за растущей напряжённости и изменений в американской политике.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • Кирилл Дмитриев
  • Великобритания
  • ЕС
  • Война на Ближнем Востоке
  • Мировая экономика
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar