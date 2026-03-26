Европа и Великобритания будут умолять Россию о поставках энергоресурсов. Такое мнение в беседе с журналистами заявил спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев. По его словам, стоимость нефти вполне может подняться до 200 долларов за баррель, и это очень чётко предсказано.

«Мы видим, что наступает самый мощный энергетический кризис за всю историю человечества. К нему абсолютно не подготовлены ни Европа, ни Великобритания. Мало того, они сами выстрелили себе в ногу, отказавшись от российских энергоносителей», — считает глава РФПИ.

По прогнозам, Европу ожидает мощнейшая деиндустриализация. На этом фоне важно отметить, что наша страна обладает самыми большими запасами природных ресурсов в мире, и нынешняя ситуация на мировых рынках усиливает позиции РФ, и играет ей на руку.

«Наше предсказание очень чёткое: Европа и Британия будут умолять о российских энергоносителях», — добавил спецпредставитель президента.

Ранее агентство Bloomberg заявило, что индийские НПЗ всё чаще отказываются от доллара при расчётах за российскую нефть. В публикации указывается, что это происходит из-за растущей напряжённости и изменений в американской политике.