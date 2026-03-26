Любой ценой: Трамп покусился на главное богатство Ирана

Дональд Трамп намеревался получить доступ к иранской нефти в рамках любого мирного соглашения с Исламской Республикой, пишет американская газета The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома. При этом реальные планы на данный счёт пока отсутствуют.

«Одна из идей, которую Трамп озвучивал своим советникам — обеспечение доступа США к части иранской нефти в рамках любой сделки по прекращению войны», — говорится в материале.

Ранее в Иране в очередной раз отказались от переговоров с США. По словам представителя комитета по национальной безопасности и внешней политики местного парламента, вести диалог с Вашингтоном будут ракеты.