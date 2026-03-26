Иран обеспечит безопасное судоходство дружественным странам, заявил востоковед

Тегеран объявил, что суда из государств, которых исламская республика считает своими союзниками, смогут проходить через Ормузский пролив. Глава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи уточнил, что в перечень таких стран входят Россия, Индия, Ирак, Китай и Пакистан.

Востоковед Андрей Быстрицкий в беседе с «Ридусом» пояснил, что у Тегерана есть практические возможности для обеспечения безопасного судоходства в этом районе для дружественных режимов.

«Заявления имеют дипломатическое значение, но они подкреплены реальными возможностями. Это не так сложно. Другое дело, воспользуются ли этим Россия, Китай и другие государства», — отметил аналитик.

Он добавил, что риски при проходе всё же существуют, однако их точный подсчёт затруднён. Ситуация в акватории, по его словам, меняется стремительно, что делает прогнозы неточными. Эксперт также обратил внимание на сложную комбинацию интересов вокруг Ирана. Из-за плотного переплетения позиций разных игроков и активной информационной войны делать однозначные выводы об исходе противостояния между Вашингтоном и Тегераном пока преждевременно.

