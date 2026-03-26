Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

26 марта, 09:32

Иран обеспечит безопасное судоходство дружественным странам, заявил востоковед

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / atilayunal

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / atilayunal

Тегеран объявил, что суда из государств, которых исламская республика считает своими союзниками, смогут проходить через Ормузский пролив. Глава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи уточнил, что в перечень таких стран входят Россия, Индия, Ирак, Китай и Пакистан.

Востоковед Андрей Быстрицкий в беседе с «Ридусом» пояснил, что у Тегерана есть практические возможности для обеспечения безопасного судоходства в этом районе для дружественных режимов.

«Заявления имеют дипломатическое значение, но они подкреплены реальными возможностями. Это не так сложно. Другое дело, воспользуются ли этим Россия, Китай и другие государства», — отметил аналитик.

Он добавил, что риски при проходе всё же существуют, однако их точный подсчёт затруднён. Ситуация в акватории, по его словам, меняется стремительно, что делает прогнозы неточными. Эксперт также обратил внимание на сложную комбинацию интересов вокруг Ирана. Из-за плотного переплетения позиций разных игроков и активной информационной войны делать однозначные выводы об исходе противостояния между Вашингтоном и Тегераном пока преждевременно.

Напомним, ранее Иран разрешил дружественным странам, включая РФ, проход через Ормузский пролив. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи отметил, что ограничения вводятся с учётом текущей ситуации на Ближнем Востоке.

BannerImage
Дарья Нарыкова
