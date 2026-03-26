Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 марта, 21:42

Иран заявил об уничтожении всех американских баз на Ближнем Востоке

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DimaBerlin

Вооружённые силы Ирана заявили об уничтожении всех баз США на Ближнем Востоке. Об этом сообщил представитель штаба «Хатам аль-Анбия», передаёт агентство Tasnim.

«Все базы США в регионе уничтожены, американские командиры и солдаты сбежали, укрывшись в убежищах за пределами баз, и мы разыскиваем их», — заявил Эбрахим Зольфакари.

По его словам, иранская сторона продолжает поиск военнослужащих США. Он также призвал жителей стран региона сообщать о местах их возможного нахождения.

Белый дом: В СМИ много дезинформации в данных о плане для Ирана из 15 пунктов

Ранее Иран ввёл ограничения на проход через Ормузский пролив. Глава МИД страны Аббас Аракчи заявлял, что доступ сохраняется только для государств, которые Тегеран считает дружественными. В их числе он называл Россию, Индию, Ирак, Китай и Пакистан. Министр подчёркивал, что ограничения связаны с текущей обстановкой в регионе. Он также указывал на готовность Ирана самостоятельно регулировать использование стратегического маршрута.

Антон Голыбин
  • Новости
  • Война на Ближнем Востоке
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar