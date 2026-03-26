Bloomberg: Индийские НПЗ отказываются от доллара в расчётах за российскую нефть

Индийские нефтеперерабатывающие заводы всё чаще переходят на оплату российской нефти в валютах, альтернативных доллару. Это происходит из-за растущей геополитической напряжённости и изменений в политике США, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники.

Транзакции проводятся через специальные зарубежные счета, принадлежащие российским покупателям, а затем конвертируются в дирхамы ОАЭ или китайские юани. Некоторые индийские банки с ограниченным присутствием за рубежом содействуют таким сделкам.

«Помимо дирхама и юаня, компании также рассматривают сингапурский и гонконгский доллары, хотя... проведение транзакций зависит от уровня уверенности отдельных банков в этом вопросе», — добавил источник.

Как сообщалось ранее, Индия резко увеличила импорт российской нефти, что позволило Москве нарастить экспортную выручку до уровней, не фиксировавшихся с начала 2022 года. Объем поставок в Индию практически удвоился в месячном исчислении. Такой скачок, наряду с сохранением дисконтов в размере 5–15 долларов относительно Brent, способствовал повышению спроса на российское сырье на мировом рынке, сделав его особенно привлекательным для индийских переработчиков.