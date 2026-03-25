Журналист Кремлёвского пула Александр Юнашев поинтересовался у главы Минфина Антона Силуанова, смогут ли рядовые россияне ощутить прирост доходов благодаря возможному увеличению бюджетных поступлений на фоне роста мировых цен на нефть и газ. Министр ответил, что дополнительные средства, связанные с нынешним энергетическим кризисом, пока в казну не поступили. В то же время он прогнозирует их поступление в ближайшее время.

Силуанов рассказал, ждать ли россиянам прибавки от нефтегазовых сверхдоходов.

«Пока что контракты исполняются по старым ценам. Нефтегазовые доходы в тех объёмах, в которых они могут поступить, ещё в пути. Думаю, в ближайшее время мы уже почувствуем их в бюджете», — поделился глава Минфина.

Силуанов, отвечая на вопрос о влиянии рекордных экспортных цен на благосостояние граждан, заверил, что социальные обязательства будут выполнены полностью при любой ситуации с реализацией нефти и газа.

Ранее в Кремле заявили, что российская нефть очень востребована в мире, и скоро России будет непросто всем желающим её продать. Когда Дмитрия Пескова спросили, есть ли ещё покупатели, кроме Вьетнама, он просто ответил: «Много».