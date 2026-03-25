Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 марта, 14:29

В Кремле заявили о риске нехватки российской нефти из-за большого спроса

Российская нефть очень востребована в мире, и скоро России будет непросто всем желающим её продать. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Когда его спросили, есть ли ещё покупатели, кроме Вьетнама, он просто ответил: «Много».

«Спрос большой, спрос на альтернативные направления, поэтому, конечно, может наступить момент, когда, скажем так, дополнительный спрос будет трудно удовлетворять», — добавил представитель Кремля.

Ранее Южная Корея выяснила, что всё-таки сможет покупать нефть из России без санкций. Расчёты возможны не только в долларах, но и в других валютах. В Сеуле уточнили, что речь идёт в том числе о юане, рубле и дирхаме ОАЭ.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar