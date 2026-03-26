26 марта, 18:03

Трамп на год продлил действие части антироссийских санкций

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rawpixel.com

Президент США Дональд Трамп продлил на год действие ряда ограничительных мер в отношении России. Соответствующее уведомление опубликовано в Федеральном реестре — сборнике официальных документов американского правительства.

Речь идёт о рестрикциях, введённых исполнительным указом от 15 апреля 2021 года, которые впоследствии ужесточались. В документе утверждается, что деятельность РФ представляет «необычную и чрезвычайную угрозу» для нацбезопасности, внешней политики и экономики Соединённых Штатов. В связи с этим санкционный режим, объявленный указом 14024, должен сохраняться и после 15 апреля 2026 года. Американский лидер постановил продлить его ещё на один год.

Трамп обвинил Украину во вмешательстве в американские выборы

На этом фоне любопытно смотрятся недавние слова Джорджа Пападопулоса, ранее работавшего советником Дональда Трампа, заявившего, что Вашингтон заинтересован в налаживании отношений с Москвой. По его словам, такое сотрудничество способно открыть новую страницу в двусторонних связях как минимум до конца нынешнего столетия.

BannerImage
Юрий Лысенко
