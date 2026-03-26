Трамп на год продлил действие части антироссийских санкций

Президент США Дональд Трамп продлил на год действие ряда ограничительных мер в отношении России. Соответствующее уведомление опубликовано в Федеральном реестре — сборнике официальных документов американского правительства.

Речь идёт о рестрикциях, введённых исполнительным указом от 15 апреля 2021 года, которые впоследствии ужесточались. В документе утверждается, что деятельность РФ представляет «необычную и чрезвычайную угрозу» для нацбезопасности, внешней политики и экономики Соединённых Штатов. В связи с этим санкционный режим, объявленный указом 14024, должен сохраняться и после 15 апреля 2026 года. Американский лидер постановил продлить его ещё на один год.

На этом фоне любопытно смотрятся недавние слова Джорджа Пападопулоса, ранее работавшего советником Дональда Трампа, заявившего, что Вашингтон заинтересован в налаживании отношений с Москвой. По его словам, такое сотрудничество способно открыть новую страницу в двусторонних связях как минимум до конца нынешнего столетия.