Командующий ТОФ заявил о готовности задерживать суда недружественных стран

Командующий Тихоокеанским флотом Виктор Лиина доложил президенту Владимиру Путину, что у России есть всё необходимое для задержания судов недружественных стран, включая их теневой флот. Межведомственное взаимодействие налажено, и военные готовы приступить к выполнению этих задач.

«Силы для задержания судов недружественных государств и их теневого флота у нас имеются. Межведомственное взаимодействие организовано, готовы приступить к решению данных задач», — сказал он.

Ранее на учениях Тихоокеанского флота Владимир Путин заявил, что Россия будет отвечать на любые попытки захвата своих судов зеркально — независимо от того, в каком районе это произойдёт, включая Тихий океан. Президент назвал такие планы Запада пиратством и разбоем и пообещал жёстко реагировать.

Запад перешёл к систематическому давлению на российский торговый флот, квалифицируемому РФ как пиратские акты. С осени 2024 года произошла серия ЧП: от силовых захватов танкеров ВМС Франции и Бельгии в открытом море до применения морских мин, повлекших гибель сухогруза Ursa Major. Помощник президента, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев указал на необходимость постоянного боевого дежурства ВМФ для защиты гражданского судоходства. Позиция жёсткая: морская блокада будет прорываться с применением военной силы.