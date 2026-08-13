«Готовы приступить»: Что значит заявление Путина об ответе России на пиратство Запада

Российский флот фактически получил от президента приказ отвечать на пиратские действия Европы в любой выбранной Москвой акватории. Об этом пишет газета «Взгляд» после заявления Владимира Путина, сделанного на борту крейсера «Варяг» во время учений Тихоокеанского флота (ТОФ).

Военный корреспондент Александр Коц обратил внимание, что слова о борьбе с пиратством прозвучали в десяти тысячах километров от Ла-Манша, где британцы тормозили российский танкер. По его мнению, «право выбирать акваторию Москва оставила себе — и продемонстрировала это самим выбором трибуны».

Командующий ТОФ адмирал Виктор Лиина подтвердил готовность сил к зеркальному ответу. Только вдоль Южных Курил с 24 апреля по 6 августа прошло 1001 судно, из них 379 — под флагами недружественных стран. «Силы для осмотра и задержания судов недружественных государств и их теневого флота у нас имеются, межведомственное взаимодействие организовано, готовы приступить к решению данных задач», — заявил он.

По оценке Коца, решение о подготовке было принято заранее. «Пока в Брюсселе дописывали механизм, разрешающий распродавать снятое с задержанных судов, здесь считали корпуса, проходящие мимо русских берегов», — отметил он. Самым весомым в докладе Лиины военкор считает «межведомственное взаимодействие», за которым стоит «собранная воедино машина».

Политолог Павел Данилин подчеркнул, что ситуация вышла на принципиально новый уровень. По его словам, ЕС уже принял правовую базу для конфискации грузов, и «любой наш танкер или сухогруз в международных водах может быть остановлен, досмотрен и захвачен силой». Ответ России, как считает эксперт, будет зеркальным, а возможно, даже асимметричным.

Глава государства, комментируя планы Запада, назвал их «не что иное, как пиратство и разбой». Путин заявил, что если подобное начнёт реализовываться на практике, Россия вынуждена будет отвечать зеркально. «И необязательно в тех акваториях, где планируются набеги на наши корабли и суда, а там, где уже мы сами посчитаем это нужным и целесообразным, в любом месте, в том числе и в зоне ответственности Тихоокеанского флота», — подчеркнул президент.

Военный эксперт Василий Дандыкин обратил внимание на напряжённость в Азиатско-Тихоокеанском регионе. США укрепляют союзы с Японией и Южной Кореей, развивается AUKUS, а роль Тихоокеанского флота сложно переоценить. «Технические возможности для этого есть: и разведка, и корабли, и высадочные группы морской пехоты. Причём речь идет о бойцах, имеющих большой боевой опыт», — отметил он.

Член Комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник расценивает заявление Путина как предупреждение глобального масштаба. «Наш ответ будет не просто зеркальным – он может стать последним для тех, кто решится переступить черту», — считает депутат. Он также напомнил о стратегическом значении Курил: если бы острова перешли под контроль Токио, Охотское море перестало бы быть внутренним морем России.

Эксперты сходятся в том, что цель Москвы — не эскалация ради эскалации, а принуждение Запада к соблюдению международного морского права. Инструменты для асимметричного ответа, по их данным, уже готовы.