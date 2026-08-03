Посольство: Россия предупредила Ирландию о последствиях морского пиратства

Россия предупредила Ирландию о возможных серьёзных последствиях в случае попыток задерживать торговые суда под предлогом нарушения санкционного режима. Об этом сообщил посол РФ в Ирландии Юрий Филатов газете «Известия».

По его словам, Москва считает подобные действия недопустимыми и расценивает их как попытки морского пиратства.

«Речь идёт о демонстрации со стороны Дублина, что там готовы к таким действиям и в теории могли бы присоединиться к пиратским акциям «старших товарищей. Ирландцы предупреждены, что попытки реализовать подобные акты пиратства будут иметь для них самые серьёзные последствия», — обратил внимание российский дипломат.

Поводом для заявления стали поправки в ирландском законодательстве, которые расширили полномочия вооружённых сил страны. Они позволяют проводить высадки на морские суда в рамках борьбы с предполагаемыми нарушениями антироссийских санкций.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Военно-морской флот России должен обеспечивать защиту отечественных торговых судов от возможных атак в международных водах. Глава государства поручил уделить особое внимание безопасности гражданского судоходства и отметил, что при попытках захвата российских кораблей необходимо действовать решительно, но взвешенно.