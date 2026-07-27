Пиратов на борт не пустят: Кремль ответил, как будут защищать торговый флот

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал недавнее заявление Владимира Путина о необходимости борьбы с попытками захвата российских торговых судов как с проявлениями пиратства.

Отвечая на вопрос о возможных мерах по дополнительному оснащению коммерческого флота оборонительными средствами, Песков подчеркнул невозможность таких действий. По его словам, международное морское право строго запрещает вооружать торговые суда. Таким образом, вариант установки боевого оборудования на гражданские корабли исключен. При этом Песков добавил, что вопрос обеспечения защиты судов остаётся актуальным, однако подробности этого процесса ограничены рамками исчерпывающего заявления президента.

Ранее Путин заявил, что Военно-морской флот России должен эффективно обеспечивать безопасность отечественных торговых судов от нападений в международных водах. Глава государства подчеркнул, что морякам необходимо уделять особое внимание защите гражданского судоходства. Путин отметил, что при попытках захвата российских кораблей следует действовать аккуратно, но решительно. Подобные нападения глава государства сравнил с пиратством, которому необходимо давать жёсткий отпор.