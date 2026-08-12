«Прямое обращение»: Кому адресовано предупреждение Путина о зеркальном ответе на захват судов

Заявление президента РФ Владимира Путина о зеркальном ответе на захват российских торговых судов стало прямым предупреждением странам НАТО, считает капитан I ранга запаса Василий Дандыкин. По его словам, сигнал в первую очередь адресован государствам, которые занимаются морским пиратством.

«Прежде всего, это предупреждение странам, которые занимаются пиратством или подстрекают к нему: Великобритании, Франции и, в определённой степени, США (учитывая их санкционное давление). <...> Это прямое обращение к блоку НАТО», — заявил военный эксперт.

Собеседник NEWS.ru обратил внимание, что слова российского лидера прозвучали на фоне масштабных учений Тихоокеанского флота. В манёврах задействованы более 60 кораблей, судов и катеров, около 30 летательных аппаратов и 13 тысяч военнослужащих.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия будет зеркально отвечать на захваты своих торговых судов. Президент подчеркнул, что ответные действия могут последовать не только там, где произошёл захват, но и в других районах Мирового океана, включая Тихий океан.