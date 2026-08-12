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12 августа, 12:59

«Прямое обращение»: Кому адресовано предупреждение Путина о зеркальном ответе на захват судов

Эксперт Дандыкин: Путин на крейсере «Варяг» выступил с предупреждением к НАТО

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Заявление президента РФ Владимира Путина о зеркальном ответе на захват российских торговых судов стало прямым предупреждением странам НАТО, считает капитан I ранга запаса Василий Дандыкин. По его словам, сигнал в первую очередь адресован государствам, которые занимаются морским пиратством.

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«Прежде всего, это предупреждение странам, которые занимаются пиратством или подстрекают к нему: Великобритании, Франции и, в определённой степени, США (учитывая их санкционное давление). <...> Это прямое обращение к блоку НАТО», — заявил военный эксперт.

Собеседник NEWS.ru обратил внимание, что слова российского лидера прозвучали на фоне масштабных учений Тихоокеанского флота. В манёврах задействованы более 60 кораблей, судов и катеров, около 30 летательных аппаратов и 13 тысяч военнослужащих.

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Ранее Владимир Путин заявил, что Россия будет зеркально отвечать на захваты своих торговых судов. Президент подчеркнул, что ответные действия могут последовать не только там, где произошёл захват, но и в других районах Мирового океана, включая Тихий океан.

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Борис Эльфанд
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