«Я был поражён»: Лавров рассказал, как японский министр «обсудил» с ним отношения

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал о курьёзном эпизоде с японским коллегой, который после короткого рукопожатия на торжественном банкете заявил об обсуждении двусторонних и региональных вопросов. Подробностями министр поделился в интервью ИС «Вести».

По словам Лаврова, всё произошло во время мероприятий в рамках «Россия – АСЕАН» на Филиппинах. Министры сидели за длинным столом, когда японский дипломат неожиданно подошёл к нему со спины и поприветствовал.

«И вдруг сзади меня кто-то трогает за плечо, я поворачиваюсь, стоит наш японский коллега и говорит: «Как вот рад я видеть, как хорошо!» Я даже не успел встать», – рассказал Лавров.

Российский министр пожал ему руку, после чего тот сразу вернулся на своё место. Никакого полноценного разговора, по словам главы МИД РФ, не состоялось. Позже японский министр публично заявил, что успел обсудить с Лавровым двусторонние дела и региональную ситуацию. Именно эта формулировка и удивила российского дипломата.

«Ну, я пожал ему руку, и он пошёл на своё место. И вот это вот, значит, называется обсудили двусторонние региональные вопросы», – иронично заметил Лавров.

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