«Развязно указывают Москве»: Захарова ответила Японии на возмущения из-за Итурупа
Захарова назвала ничтожными претензии Японии из-за визита Путина на Итуруп
Мария Захарова. Обложка © Life.ru
Японские власти не вправе диктовать президенту России, какие регионы страны ему посещать. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Так дипломат отреагировала на высказывания премьер-министра Японии Санаэ Такаити и главы японского МИД Тосимицу Мотэги по поводу поездки Владимира Путина на Итуруп. Спикер российского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что остров, как и все Курилы, на законных основаниях является неотъемлемой частью РФ.
«Японские высокопоставленные лица дошли до того, что позволяют себе развязно указывать Москве, какие регионы собственной страны может или не может посещать её высший руководитель», — отметила Захарова.
Дипломат назвала подобные заявления Токио вызывающими крайнее возмущение, абсолютно неприемлемыми и ничтожными с юридической точки зрения.
Напомним, Владимир Путин сегодня впервые прибыл на курильский остров Итуруп. Официальный Токио отреагировал заявлением МИД с решительным протестом и напоминанием о собственных претензиях на Курилы. Впрочем, в японском парламенте нашлись и рассудительные депутаты, назвавшие реакцию руководства страны незрелой.
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