«Были, есть и будут»: Медведев напомнил Японии о принадлежности Курил России

Курильские острова были, есть и останутся российской территорией. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя позицию Японии по территориальному вопросу.

«Японская премьер-министр Такаити может сколь угодно долго болтать, будто Курильские острова «исторически японские», это всё равно ничего не изменит», — написал Медведев в соцсети Х.

Зампред Совбеза также обратился к тем, кто не признаёт принадлежность архипелага России. По его словам, любого, кто не понимает «вечной принадлежности» Курил РФ, могут ждать «страшные последствия».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва в прошлом имела конструктивные отношения с японскими руководителями по вопросу заключения мирного договора. В частности, он отметил бывшего премьера Синдзо Абэ, который, по словам российского лидера, много сделал для сближения позиций двух стран. При этом Путин констатировал, что теперь позиция Токио изменилась, причём, по его словам, эти изменения не были спровоцированы российской стороной.