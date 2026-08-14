Ямпольская: Фразу «Работайте, братья!» включили в новый учебник русского языка

Фраза «Работайте, братья!» появилась в новом учебнике русского языка в разделе о крылатых выражениях. Об этом советник президента Елена Ямпольская рассказала в интервью радио «Комсомольская правда».

По её словам, современные учебники должны учитывать новые события и имена, которые становятся частью общественной и культурной жизни. Ямпольская отметила, что ограничиваться содержанием старых советских учебников было бы неправильно.

«Конечно. Вот почему мы плохую услугу оказали бы нашим детям, если бы просто взяли старые «советские» учебники. Хорошо, что ни у кого не возникло такой идеи. Потому что появляются новые Герои, новые события, которыми мы гордимся. Ну, нельзя пройти мимо них», — сказала kp.ru Ямпольская.

Именно поэтому, пояснила советник президента, в учебнике русского языка нашли место для фразы «Работайте, братья!». Она также связала появление подобных выражений с особенностями русского языка, в котором отдельные фразы со временем приобретают самостоятельное значение и становятся крылатыми.

Напомним, президент России Владимир Путин обратился к российским военным на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума. Глава государства заявил, что вся страна следит за бойцами, гордится ими и рассчитывает на них. «Работайте, братья», — завершил свою речь Путин.