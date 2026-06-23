Лавров объяснил иностранцам значение легендарной фразы «Работайте, братья!»

Глава МИД России Сергей Лавров провёл для иностранных послов урок истории. Министр разъяснил, что стоит за легендарными словами «Работайте, братья!», и предупредил: всех, кто встанет на путь терроризма, ждёт та же участь, что и боевиков на Кавказе.

Выступая на 12-м посольском круглом столе в Дипломатической академии МИД России, Лавров напомнил историю фразы, ставшей символом мужества и стойкости. Её произнес 10 июля 2016 года лейтенант полиции Магомед Нурбагандов.

«Работайте, братья!» — эти слова много лет назад передал по рации перед смертью наш боец, дагестанец, которого окружила банда террористов на Кавказе. В итоге те террористы были уничтожены. Та же участь ждёт и их современных последователей», — сказал Лавров.

Министр напомнил, что недавно на Петербургском международном экономическом форуме президент Владимир Путин использовал эти слова. Комментируя послание Владимира Зеленского, глава государства обратился к российским бойцам и командирам на линии боевого соприкосновения. Завершая речь, в которой он сказал, что вся страна смотрит на них и гордится ими, президент произнёс: «Работайте, братья!».

До этого в Махачкале открыли памятник Герою России Магомеду Нурбагандову. Лейтенанта полиции в июле 2016 года жестоко убили боевики в лесу недалеко от села Сергокала. Перед расстрелом, обращаясь к своим коллегам, Нурбагандов произнёс фразу «Работайте, братья!».