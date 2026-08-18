Россия и Мьянма подписали декларацию о противодействии иностранным санкциям

Россия и Мьянма договорились вместе противостоять санкциям и снижать их негативные последствия. Об этом говорится в совместной декларации, которую страны подписали по итогам переговоров в Москве.

Документами обменялись после российско-мьянманских переговоров. Они прошли в столице во время официального визита в Россию президента Мьянмы Мин Аун Хлайна.

Декларацию передали друг другу глава МИД России Сергей Лавров и его коллега из Мьянмы У Тин Маун Све. Как прозвучало на церемонии, в документе речь идёт о путях противодействия, смягчения и компенсации негативных последствий односторонних принудительных мер.

Ранее сообщалось, что Россия приступает к строительству в Мьянме атомной станции малой мощности. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на переговорах с Мин Аун Хлайном. По его словам, стороны начинают выполнять ранее достигнутые договорённости о возведении небольшой АЭС. Он выразил уверенность, что проект придаст мощный импульс сотрудничеству в смежных областях, включая научные исследования.