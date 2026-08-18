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Регион
18 августа, 12:43

Путин выразил соболезнования лидеру Мьянмы после разрушительного наводнения

Обложка © Max / Кремль. Новости

Обложка © Max / Кремль. Новости

Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования в связи с последствиями мощного наводнения в Мьянме. Об этом президент заявил на встрече с лидером азиатского государства Мин Аун Хлайном. Слова прозвучали перед началом переговоров.

«Прежде чем мы начнём беседу, хотел бы выразить искренние соболезнования в связи с тем, что десятки тысяч людей пострадали в вашей стране из-за мощного наводнения», — сказал Путин.

Стихия затронула десятки тысяч жителей республики. Уровень воды в реках увеличился из-за проливных дождей, затопило южные и восточные районы страны.

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Как сообщалось, в Кремле начались переговоры президента РФ Владимира Путина и главы Мьянмы Мин Аун Хлайна, прибывшего в Россию с официальным визитом. Главы государств намерены обсудить дальнейшее развитие двусторонних отношений, перспективы сотрудничества в различных отраслях, а также актуальные международные и региональные вопросы.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Татьяна Миссуми
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