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18 августа, 12:30

Доработка против прорыва: Почему Россия, Китай и Япония уступают Западу в открытиях

Конструктор Кузякин: В России, Японии и Китае преобладает культура доработки

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В России, Китае и Японии сильнее развита культура доработки и оптимизации уже существующих технологий, считает главный конструктор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин. По его мнению, концептуальные прорывы чаще появляются в западных странах.

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В качестве примера эксперт привёл известных учёных и инженеров, стоявших за крупными открытиями. В этом списке, по его наблюдениям, преобладают американские и британские новаторы, тогда как российских, китайских и японских фамилий значительно меньше.

Причины такого разрыва конструктор видит не столько в уровне науки, сколько в социальных и культурных условиях. На появление новых идей влияют отношение общества к неудачам, свобода экспериментов, доступность создания прототипов, патентное право и возможности вывести разработку на международный рынок, указал собеседник газеты «Известия».

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Борис Эльфанд
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