Доработка против прорыва: Почему Россия, Китай и Япония уступают Западу в открытиях

В России, Китае и Японии сильнее развита культура доработки и оптимизации уже существующих технологий, считает главный конструктор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин. По его мнению, концептуальные прорывы чаще появляются в западных странах.

В качестве примера эксперт привёл известных учёных и инженеров, стоявших за крупными открытиями. В этом списке, по его наблюдениям, преобладают американские и британские новаторы, тогда как российских, китайских и японских фамилий значительно меньше.

Причины такого разрыва конструктор видит не столько в уровне науки, сколько в социальных и культурных условиях. На появление новых идей влияют отношение общества к неудачам, свобода экспериментов, доступность создания прототипов, патентное право и возможности вывести разработку на международный рынок, указал собеседник газеты «Известия».

Ранее Владимир Путин заявил, что скорость создания и внедрения новых технологий напрямую влияет на суверенитет России, развитие экономики и выполнение оборонных задач. Президент подчеркнул значение как прикладных разработок, так и фундаментальной науки.