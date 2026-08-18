Петербургский инженер Дмитрий Диденко запатентовал греющие кассеты, которые не дают наледи и сосулькам образовываться на крышах. Первую систему уже установили на проблемном участке жилого дома в Красногвардейском районе.

Российский инженер запатентовал прибор, который избавит крыши от сосулек. Видео © телеканал «Санкт-Петербург»

Внутри конструкции находится керамографитовый элемент в алюминиевой трубке, заполненной обычным песком и герметично закрытой термоусадочным материалом. Кассеты нагреваются до 80 градусов и работают от блока питания на 12 вольт. Система тратит электричества в пять-семь раз меньше обычного греющего кабеля.

За четыре холодных месяца обогрев кровли многоквартирного дома обходится примерно в 6 тыс. рублей, а сама установка может окупиться за два-три года. технологию собираются проверить в течение зимы. Если эксперимент окажется успешным, кассеты можно будет устанавливать и на других проблемных домах. Разработку также можно приспособить для тёплых полов или обогрева тротуаров, сообщает телеканалу «Санкт-Петербург».

К слову, синоптики предупреждают, что зима 2026–2027 годов может оказаться снежнее предыдущей, а частые оттепели будут чередоваться с морозами. Такие температурные качели повышают риск появления гололёда и сосулек.