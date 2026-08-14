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14 августа, 11:27

В Москве испытают собак-роботов для патрулирования складов и парковок

Обложка © Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы

Обложка © Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы

В конце августа в московском кластере «Ломоносов» проведут демонстрационные испытания системы управления роботами-собаками. Их планируют использовать для патрулирования складов, стройплощадок и парковок, передаёт РБК.

Разработкой системы занимается компания «Кью Групп». Она позволяет одному оператору одновременно управлять несколькими роботами и задавать им маршруты на цифровой карте.

Во время патрулирования роботы смогут объезжать препятствия и с помощью искусственного интеллекта и компьютерного зрения анализировать происходящее вокруг. Система способна фиксировать нахождение людей в запрещённых зонах, вандализм, граффити, курение и нарушения правил парковки.

Обнаруженные нарушения сопровождаются фото- и видеоматериалами. Роботы могут работать автономно, однако оператор при необходимости способен перехватить управление.

В зависимости от модели устройство работает без подзарядки до пяти часов и способно преодолеть до 10 км. Система уже прошла испытания в Центре испытаний роботов Московского инновационного кластера в Сколково и пилотирование на базе РАНХиГС.

В департаменте предпринимательства и инновационного развития уточнили, что во время патрулирования робособаки также могут взаимодействовать с людьми.

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Дарья Денисова
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