Будущее уже наступило — и на нём написано Made in China: Как Китай забрал рынок роботов

Китайские компании обеспечили более 97% мировых поставок человекоподобных роботов в первой половине 2026 года. Такие данные приводятся в отчёте Smart Analytics Global.

Всего за шесть месяцев производители отгрузили около 19,1 тысячи машин против 5,1 тысячи годом ранее. Таким образом, объём поставок вырос на 272%.

Лидером стала китайская Agibot с долей 44% и результатом около 8,4 тысячи единиц. На втором месте расположилась Unitree Robotics — компания заняла 31% рынка и поставила 5,9 тысячи устройств. Вместе на двух производителей пришлось три четверти глобального объёма.

При этом более 85% спроса сосредоточено внутри самого Китая. Всё чаще машины покупают не ради экспериментов и демонстраций: доля промышленного и коммерческого применения выросла примерно с 50% до более чем 70%.

Однако аналитики считают, что развитию рынка пока мешает недостаточная зрелость технологий. Среди проблем они называют надёжность, точность манипуляций, безопасность, стоимость и нехватку данных для обучения в реальных условиях.

SAG ожидает, что по итогам 2026 года мировые поставки приблизятся к 60 тысячам единиц, а к 2030-му достигнут 500 тысяч в год.

Тем временем в Сан-Франциско начали тестировать сервис уборки с гуманоидными роботами. Машины за $30 в час пылесосят, собирают мусор и приводят в порядок квартиры и офисы, хотя их действия пока контролируют операторы.