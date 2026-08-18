Готовимся к снегам и качелям — от морозов до тепла: Какой будет зима 2026–2027 в России Оглавление Что говорят синоптики. Общий прогноз на зиму 2026–2027 Погодные качели — главная особенность зимы 2026/2027 Чем опасна нестабильная зима Когда ждать похолодания Чек-лист подготовки к зиме 2026/2027 Часто задаваемые вопросы Будет ли зима 2026/2027 холоднее прошлой? В каких регионах ожидаются самые сильные морозы? Когда переходить на зимнюю резину в 2026 году? Сколько снега выпадет зимой 2026/2027? Какой будет зима 2026–2027 — вопрос, который уже сейчас волнует миллионы россиян. Синоптики дают предварительный ответ: зима окажется холоднее прошлой, а некоторые даже пугали аномальными холодами. Подробнее — в материале Life.ru. 17 августа, 22:15 76284 76284 От тепла до морозов: чем шокирует зима 2026–2027. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Что говорят синоптики. Общий прогноз на зиму 2026–2027

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал об общих чертах сезона, опровергнув слухи о самых сильных холодах за 200 лет. По его словам, зима 2026–2027 года будет холоднее аномально тёплой зимы 2024–2025 годов, но серьёзных отклонений в сторону экстремальных морозов эксперты не ждут.

Вильфанд объяснил: «Ожидается значительное количество оттепелей, но одновременно мы прогнозируем и понижение температуры до −20 градусов и ниже». Вероятность такого сценария синоптик оценивает в 65–68% — для долгосрочного прогноза это высокий показатель. При этом январь он назвал самым неоднородным месяцем сезона: перепады температуры будут особенно резкими.

Главную сенсацию сезона озвучил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он утверждает, что зима 2026–2027 может стать одной из самых снежных за последние годы: «Каждый месяц новой зимы окажется снежнее предыдущего сезона». По его оценке, холодный сезон будет чрезвычайно насыщен влагой, а объём осадков заметно превысит показатели прошлых лет.

Синоптик и метеоролог Александр Ильин согласен с коллегами насчёт холода: зима станет холоднее предыдущей. При этом он добавляет важный нюанс: «В целом будет достаточно прохладно, а в отдельных регионах страны — аномально холодно». То есть общая картина умеренная, но локально возможны серьёзные морозы, особенно на европейской территории России, на Урале и в Сибири.

Погодные качели — главная особенность зимы 2026/2027

Все три эксперта сходятся в одном: зима 2026–2027 не будет спокойной и предсказуемой. Оттепели будут резко сменяться морозами ниже −20 °C, а потом снова возвращаться к плюсовым значениям. Такие перепады синоптики называют погодными качелями.

Для Москвы и Центральной России это означает частую смену снега и дождя, наледь на дорогах и тротуарах, а также риск гололедицы после каждой оттепели. В Петербурге из-за высокой влажности холод ощущается острее даже при небольшом минусе, а частые переходы через ноль градусов создают наледь и сосульки на крышах. Рождественские морозы 7–10 января могут стать одним из самых суровых периодов: ночью температура способна опуститься до −15…−25 °C.

Будет ли холодной зима 2026–2027. Фото © ТАСС / Александр Щербак

Чем опасна нестабильная зима

Резкие перепады температуры создают реальные риски в нескольких сферах сразу.

Для автомобилистов главная угроза — гололёд после каждой оттепели. Летняя резина на скользкой дороге увеличивает тормозной путь в разы, поэтому переход на зимние шины лучше не затягивать. Морозы серьёзно нагружают аккумулятор, особенно если машина стоит на улице. Стоит заранее проверить антифриз, дворники и запастись незамерзайкой. Подробнее о том, как подготовить машину к зиме, читайте в материале Life.ru.

Для коммунальных служб такая зима — тоже испытание. Наледь на крышах и трубах, провалы асфальта из-за многократного замерзания и оттаивания воды в трещинах — типичные проблемы погодных качелей. Резкие скачки температуры ускоряют разрушение дорожного покрытия и повышают риск коммунальных аварий.

Для здоровья перепады давления и температуры особенно опасны метеозависимым людям и гипертоникам. Организм не успевает адаптироваться к быстрой смене условий, из-за этого растёт нагрузка на сердце и сосуды. Врачи советуют в декабре – феврале измерять давление утром и вечером, не пропускать приём назначенных препаратов и сразу обращаться к врачу при головокружении, боли в груди или онемении конечностей. Подробнее о том, как справиться с перепадами давления, читайте по ссылке.

Когда ждать похолодания

Первые серьёзные морозы синоптики ожидают в декабре, но устойчивая холодная погода закрепится ближе к январю. Рождественский период с 7-го по 10 января может принести самые низкие температуры сезона — до −25 °C по ночам в отдельных регионах.

Повышенный риск сильных морозов сохраняется для Сибири и Урала — там температура ожидается ниже средней многолетней нормы. В Поволжье синоптики прогнозируют сильные ветра и периоды экстремального холода. А вот на европейской территории России, включая Москву и Петербург, зима пройдёт мягче: там чаще будут случаться оттепели, хотя резкие похолодания ниже −20 °C всё равно возможны.

Будут ли морозы зимой 2026. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Чек-лист подготовки к зиме 2026/2027

Чтобы встретить непредсказуемую зиму без лишнего стресса, стоит пройтись по нескольким пунктам заранее.

Автомобиль: замените резину на зимнюю до первых морозов, проверьте аккумулятор, антифриз и дворники, положите в багажник незамерзайку, лопату и трос.

Одежда и обувь: выбирайте непромокаемую обувь с глубоким протектором — на мокром снегу и гололёде это вопрос безопасности, а не только комфорта.

Аптечка: добавьте тонометр, если у вас его нет, и препараты для поддержки сердечно-сосудистой системы, которые рекомендовал врач.

Жильё: проверьте утепление окон и дверей заранее, особенно если дом не новый, — оттепели и морозы создают сквозняки и перепады температуры в комнатах.

Запасы на случай ЧС: если в вашем регионе прогнозируют мощные снегопады, держите дома небольшой запас продуктов и воды на 3–4 дня.

Отдельно стоит позаботиться и о своём стиле на этот сезон — узнайте о модных трендах этой зимы, чтобы выглядеть стильно даже в мороз. А чтобы точно подготовить машину к капризной погоде, посмотрите подробную инструкцию, как подготовить машину к зиме. Если вы метеозависимы, изучите советы о том, как справиться с перепадами давления, — это особенно актуально в сезон погодных качелей.

Когда в 2026 году менять резину. Фото © ТАСС / Егор Алеев

Часто задаваемые вопросы

Будет ли зима 2026/2027 холоднее прошлой?

Да, синоптики единогласно прогнозируют более холодную зиму по сравнению с прошлым сезоном. Но говорить об экстремальных морозах пока рано: температурный фон в среднем останется в пределах климатической нормы или немного выше неё.

В каких регионах ожидаются самые сильные морозы?

Наибольший риск сильных морозов синоптики видят в Сибири и на Урале — там температура может опуститься ниже средней многолетней нормы. В Поволжье возможны сильные ветра и периоды экстремального холода. В европейской части России, включая Москву и Петербург, морозы будут чередоваться с частыми оттепелями.

Когда переходить на зимнюю резину в 2026 году?

Эксперты советуют не затягивать с переобувкой и менять резину до наступления устойчивых холодов, то есть в ноябре. Из-за резких перепадов температуры гололёд может появиться внезапно, а летняя резина на скользкой дороге резко увеличивает риск аварии.

Сколько снега выпадет зимой 2026/2027?

Синоптики прогнозируют снежную зиму: объём осадков ожидается на уровне климатической нормы или чуть выше неё. Особенно много снега может выпасть в Центральной России и Поволжье, где метели будут чередоваться с морозами.

Прогнозы Гидрометцентра могут обновляться по мере приближения зимнего сезона, поэтому за окончательными данными стоит следить дополнительно.

Авторы Анна Розанова