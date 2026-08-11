Путин связал суверенитет России со скоростью внедрения инноваций

Скорость создания и внедрения новых технологий напрямую влияет на суверенитет России, развитие экономики и выполнение оборонных задач. Об этом президент Владимир Путин заявил на заседании Совета по науке и образованию в Новосибирске.

По словам главы государства, в современном мире значение инноваций сложно переоценить. От того, насколько быстро появляются и внедряются новые разработки, зависят как гражданские отрасли, так и национальная безопасность.

«От скорости создания и, конечно же, внедрения инноваций в современном мире зависит буквально без всякого преувеличения всё», — подчеркнул Путин.

Президент обратил внимание, что сегодня гражданские и оборонные технологии тесно связаны между собой. Это касается в том числе фундаментальной науки, результаты которой могут использоваться сразу в нескольких направлениях. Путин добавил, что фундаментальные исследования всегда имели значение для обеспечения обороны и безопасности страны, а также разработки перспективных технологий, техники и вооружений.