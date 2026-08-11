Путин связал суверенитет России со скоростью внедрения инноваций
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Скорость создания и внедрения новых технологий напрямую влияет на суверенитет России, развитие экономики и выполнение оборонных задач. Об этом президент Владимир Путин заявил на заседании Совета по науке и образованию в Новосибирске.
По словам главы государства, в современном мире значение инноваций сложно переоценить. От того, насколько быстро появляются и внедряются новые разработки, зависят как гражданские отрасли, так и национальная безопасность.
«От скорости создания и, конечно же, внедрения инноваций в современном мире зависит буквально без всякого преувеличения всё», — подчеркнул Путин.
Президент обратил внимание, что сегодня гражданские и оборонные технологии тесно связаны между собой. Это касается в том числе фундаментальной науки, результаты которой могут использоваться сразу в нескольких направлениях. Путин добавил, что фундаментальные исследования всегда имели значение для обеспечения обороны и безопасности страны, а также разработки перспективных технологий, техники и вооружений.
Ранее президент России Владимир Путин, выступая на заседании Совета по науке и образованию в Новосибирске 11 августа, заявил, что в ходе мероприятия планируется обсудить системные и фундаментальные вопросы. По его словам, речь пойдёт о конкретных решениях и механизмах, которые позволят существенно ускорить разработку технологий будущего.
Больше аналитики о курсах, инициативах и ключевых фигурах — в разделе «Политика России» на Life.ru.