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11 августа, 10:13

Путин связал суверенитет России со скоростью внедрения инноваций

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Скорость создания и внедрения новых технологий напрямую влияет на суверенитет России, развитие экономики и выполнение оборонных задач. Об этом президент Владимир Путин заявил на заседании Совета по науке и образованию в Новосибирске.

По словам главы государства, в современном мире значение инноваций сложно переоценить. От того, насколько быстро появляются и внедряются новые разработки, зависят как гражданские отрасли, так и национальная безопасность.

«От скорости создания и, конечно же, внедрения инноваций в современном мире зависит буквально без всякого преувеличения всё», — подчеркнул Путин.

Президент обратил внимание, что сегодня гражданские и оборонные технологии тесно связаны между собой. Это касается в том числе фундаментальной науки, результаты которой могут использоваться сразу в нескольких направлениях. Путин добавил, что фундаментальные исследования всегда имели значение для обеспечения обороны и безопасности страны, а также разработки перспективных технологий, техники и вооружений.

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Ранее президент России Владимир Путин, выступая на заседании Совета по науке и образованию в Новосибирске 11 августа, заявил, что в ходе мероприятия планируется обсудить системные и фундаментальные вопросы. По его словам, речь пойдёт о конкретных решениях и механизмах, которые позволят существенно ускорить разработку технологий будущего.

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Анастасия Никонорова
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