Путин обсудит с Советом по науке ускорение разработки технологий будущего

Президент России Владимир Путин обсудит с Советом по науке и образованию решения, которые позволят ускорить разработку технологий будущего. Об этом глава государства заявил на заседании совета в Новосибирске.

«Вопросы, которые предстоит сегодня обсудить, носят системный, фундаментальный характер. Речь пойдёт о том, какие предметные решения, механизмы позволят нам существенно ускорить, подстегнуть разработку технологий будущего», — отметил Путин.

Мероприятие проходит 11 августа в Новосибирске.

Президент регулярно проводит встречи с представителями научного сообщества, на которых обсуждаются вопросы развития российской науки, образования и технологического потенциала страны.

Ранее Путин оценил уникальный научный центр в Новосибирске. Президент посетил СКИФ — лучший источник синхротронного излучения.