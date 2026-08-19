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19 августа, 11:01

Решетников: Россия в октябре может восстановить прямое авиасообщение с Мьянмой

Виды Мандалая. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tony Wu Studio

Виды Мандалая. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tony Wu Studio

В октябре между РФ и Мьянмой вновь могут начать летать прямые авиарейсы. Об этом заявил российский министр экономического развития Максим Решетников в ходе межгосударственного бизнес-форума. По его словам, туроператоры уже формируют пакетные туры, включающие посещение как республики, так и одного из соседних государств.

По словам главы министерства, такой формат путешествий позволяет разнообразить поездку и увидеть больше интересного. Со своей стороны представители Мьянмы активно принимают участие в отраслевых мероприятиях, российских выставках и знакомят граждан со своей страной, заранее формируя рынок сбыта.

«И, конечно, дополнительным стимулом станет возобновление прямого авиасообщения в октябре — как раз, когда в Мьянме начинается сезон», — добавил Решетников.

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Ранее Россия и Мьянма подписали декларацию о противодействии иностранным санкциям. Помимо прочего, в документе идёт речь о компенсации негативных последствия односторонних принудительных мер.

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Матвей Константинов
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