Решетников: Россия в октябре может восстановить прямое авиасообщение с Мьянмой

В октябре между РФ и Мьянмой вновь могут начать летать прямые авиарейсы. Об этом заявил российский министр экономического развития Максим Решетников в ходе межгосударственного бизнес-форума. По его словам, туроператоры уже формируют пакетные туры, включающие посещение как республики, так и одного из соседних государств.

По словам главы министерства, такой формат путешествий позволяет разнообразить поездку и увидеть больше интересного. Со своей стороны представители Мьянмы активно принимают участие в отраслевых мероприятиях, российских выставках и знакомят граждан со своей страной, заранее формируя рынок сбыта.

«И, конечно, дополнительным стимулом станет возобновление прямого авиасообщения в октябре — как раз, когда в Мьянме начинается сезон», — добавил Решетников.

Ранее Россия и Мьянма подписали декларацию о противодействии иностранным санкциям. Помимо прочего, в документе идёт речь о компенсации негативных последствия односторонних принудительных мер.