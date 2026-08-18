Турция, Египет, Сочи: Во сколько обойдётся отдых осенью на популярных направлениях

Турция, Египет и российский юг станут одними из самых привлекательных направлений для отдыха осенью 2026 года, считает стратегический аналитик туристического сервиса Михаил Абасов. По его словам, первые две страны выигрывают за счёт тёплого моря, привычного «всё включено» и относительно стабильного авиасообщения.

«Турция особенно сильна в сентябре, когда жара уже спала, а вода ещё комфортна. Египет начинает выигрывать ближе к октябрю-ноябрю за счёт более ровной температуры», — подчеркнул собеседник «Абзаца».

Среди российских курортов устойчивый интерес сохраняется к Сочи и Анапе. На российском юге можно уложиться в 60–120 тыс. рублей в зависимости от отеля и дороги. Определиться с поездкой лучше в ближайшие недели, особенно если важны конкретные даты и гостиница.

По ориентировочным расчётам, десятидневный отдых на двоих с вылетом из Москвы и системой «всё включено» обойдётся в Египте в 100–150 тыс. рублей, в Турции — в 130–190 тыс. Набирают популярность также Китай и Вьетнам. Этому помогают упрощённые правила въезда, прямые рейсы и растущее число предложений для туристов, заключил эксперт.

К слову, туристам недавно посоветовали Вьетнам и Египет как более доступные альтернативы Мальдивам. Среди вариантов назывались вьетнамский Фукуок и египетский Эль-Аламейн с белыми пляжами и развитой курортной инфраструктурой.