«Цены будут сыпаться»: Курорты Кубани заманивают туристов в бархатный сезон

Отдых на юге России в бархатный сезон может заметно подешеветь: часть отелей уже снизила тарифы, а другим прогнозируют скидки до 20–25%. При этом спрос на Сочи, Анапу и Геленджик остаётся высоким. Об этом пишет Kp.ru со ссылкой на представителей туротрасли.

С начала лета Краснодарский край принял около 3,3 млн туристов. Анапа особенно быстро возвращает позиции: число бронирований выросло на 45% после открытия пляжей, ранее закрытых из-за последствий ЧС.

Около 40% гостиниц уже скорректировали стоимость осеннего отдыха, а остальные, как ожидается, последуют за ними ради загрузки номеров.

«Возможно, даже гости, которые приедут в начале или середине ноября, успеют искупаться в море и застать завершение бархатного сезона. К этому времени появятся хурма, фейхоа и абхазские мандарины», — говорит председатель правления Ассоциации отельеров АМОС Дмитрий Богданов.

Главным направлением останется Сочи, следом идут Анапа, Геленджик и Туапсинский округ. При хорошей погоде купальный сезон может продлиться до конца сентября или начала октября. При этом дальнейший спрос будет зависеть в том числе от ситуации с топливом и обстановки на курортах.

Ранее Life.ru рассказывал, где искать самые дешёвые горящие туры и почему ближе к выезду скидки на Сочи, Анапу и Геленджик могут доходить до 50–70%. Такие предложения обычно появляются, когда туроператорам нужно срочно заполнить оставшиеся места в самолётах и отелях.