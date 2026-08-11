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11 августа, 09:36

Зоотакси и груминг: На Алтае появился первый pet-friendly санаторий

В России впервые сертифицировали санаторий для отдыха с питомцами

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Санаторий «Эдем» в Алтайском крае первым в России прошёл сертификацию по стандарту pet-friendly. Об этом РИА «Новости» сообщили в Роскачестве.

Эксперты оценили инфраструктуру учреждения, безопасность и подготовку сотрудников по стандарту «Путешествия с питомцами». Для постояльцев с животными в санатории оборудовали специальные номера и зоны для выгула.

Питомцам при заселении выдают приветственные подарки. Их владельцы могут воспользоваться зоотакси и услугами грумера, а также заказать корм для животного прямо в номер.

В санатории предусмотрели условия и для отдыхающих с аллергией. После проживания животных номера проходят усиленную санитарную обработку гипоаллергенными средствами.

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Юрий Лысенко
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