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11 августа, 09:02

Ветеринары Петербурга получили мобильную систему диагностики инфекций за полчаса

Обложка © телеканал «Санкт-Петербург

Обложка © телеканал «Санкт-Петербург

Петербургские ветеринары получили мобильную систему, которая позволяет диагностировать инфекционные заболевания животных примерно за полчаса. Российская разработка работает с готовыми ПЦР-наборами и может использоваться не только в клинике, но и на выезде: на фермах и в питомниках, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Система принимает разные виды биоматериала, в том числе кровь и смывы со слизистых. Она помогает выявлять инфекции дыхательной и пищеварительной систем, микоплазмоз, хламидиоз, вирусы лейкоза и иммунодефицита, а также определять группы крови.

В Петербурге запустили систему быстрой диагностики недугов животных. Видео © телеканал «Санкт-Петербург

Результаты автоматически расшифровывает встроенное программное обеспечение, после чего данные загружаются в информационную систему и могут быть переданы на мобильное устройство врача. Это сокращает время между взятием анализа и постановкой диагноза.

В городской ветстанции новую разработку используют вместе с другими методами диагностики. В распоряжении специалистов также есть цифровые аппараты КТ, МРТ, УЗИ и рентгена, что позволяет проводить комплексное обследование в одном месте.

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Борис Эльфанд
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