Клещи, ямы и коряги: Ветврач рассказала, каким собакам вход в лес строго воспрещён

Ветеринар Татьяна Сидорова предупредила, что прогулки в лесу подходят не всем собакам. По её словам, длительные переходы и преодоление естественных препятствий могут стать серьёзной нагрузкой для животных с определёнными заболеваниями.

«Прежде всего, в лес не стоит брать животных, имеющих какие-либо проблемы со стороны сердечно-сосудистой системы, потому что длительные переходы могут ухудшить состояние, особенно в жаркую погоду», — пояснила Сидорова в беседе с «Москвой 24».

В первую очередь специалист советует не брать в лес питомцев с сердечно-сосудистыми патологиями. Долгая физическая нагрузка способна ухудшить их состояние, особенно в жаркую погоду. Осторожность нужна и владельцам собак с проблемами суставов. Также ветеринар рекомендует отказаться от дальних лесных маршрутов с пожилыми животными, у которых могут быть хронические заболевания.

Не подходят такие прогулки и маленьким щенкам. Из-за возраста им может быть тяжело преодолевать большие расстояния. Перед поездкой в лес важно убедиться, что у питомца сделаны необходимые прививки, в том числе от бешенства. Кроме того, собаку следует заранее обработать от клещей.

Во время прогулки ветеринар советует держать животное на поводке, особенно если оно впервые оказывается в лесу или хозяин не уверен в его послушании. Незнакомые запахи могут заставить собаку убежать, после чего она рискует столкнуться с диким животным или змеёй.

С собой стоит взять достаточный запас воды. Она понадобится не только питомцу для питья, но и может пригодиться для промывания раны при травме. Если с собакой произойдёт что-то серьёзное, Сидорова рекомендует не заниматься самолечением и как можно скорее обратиться к ветеринару.

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