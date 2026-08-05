Не всегда глисты: Ветеринар назвал неожиданную причину, почему собака ездит пятой точкой по ковру

Многие хозяева считают, что если собака начинает ездить пятой точкой по полу или ковру, причина обязательно в глистах. Однако такое поведение может быть связано с работой параанальных желёз, проблемами с питанием и даже более серьёзными заболеваниями, рассказал Life.ru врач-ветеринар Михаил Шеляков.

Если мы говорим про параанальные железы, то секрет, который они выделяют, — это своего рода паспорт животного. Когда мы видим, что собаки или кошки обнюхивают друг друга под хвостом, они получают много информации: пол, возраст и даже состояние здоровья. Это прямо настоящий документ, скажем так. Конечно, наиболее активно они начинают действовать в период половой охоты у некастрированных кобелей и сук. Но они также могут продуцировать достаточно секрета и у кастрированных особей, потому что животному всё равно хочется выделиться и доминировать. Михаил Шеляков Врач-ветеринар

«Бывают даже такие интересные случаи, когда хозяева собаки не знали, что такое параанальные железы. Собачка до десяти лет дожила, и вдруг они стали как-то пахнуть, лопаться, воспаляться. Люди не понимают, в чём дело, а оказывается, что соседи просто завели такую же собачку. Мы об этом не знали, но собака точно чувствует, что рядом есть сородич и нужно показать, что «я здесь». Поэтому в такие периоды железы начинают активно продуцировать и выделять больше секрета», — отмечает эксперт.

В норме железы должны очищаться самостоятельно. Причём клетчатка делает кал более размягчённым. Если корм преимущественно высокобелковый, то кал становится малообъёмным и суховатым. Поэтому собака может начать ездить попой по ковру.

«Животные могут питаться одним белком, они его усваивают в отличие от человека. У людей была старая китайская пытка, когда человека кормили одним мясом, и он умирал. Белковый тип питания даёт суховатый кал, который способствует некоторому массажу и выдавливанию параанальных желёз. А чем больше клетчатки, тем кал мягче, и механическое воздействие на железы уменьшается», — добавил специалист.

Если железы постоянно воспаляются или лопаются — это сигнал к тому, что надо предпринимать меры. Нужно идти к ветеринарному врачу и выяснять причины.

Параанальные железы — не единственная причина, почему собака «катается» по полу. Это могут быть различные заболевания кожи, кишечника, глистные инвазии или даже неврология. Если внезапно появился такой симптом, как интенсивный зуд в заднепроходной области, это повод для обращения к врачу.

По словам ветеринара, существуют опухоли, которые давят изнутри и дают ощущение неполного опорожнения кишечника. Животному кажется, что там что-то застряло, собака пытается это из себя вычистить или выдавить, а на самом деле в кишечнике растёт новообразование. Даже за таким безобидным симптомом могут стоять серьёзные заболевания.

«В целом железы работают постоянно, но наиболее интенсивно — в весенний период. Когда женщины хотят душиться духами, а мужчины ходят с цветами, наши собаки и кошки самовыражаются через запахи», — заключил собеседник Life.ru.

Ранее Life.ru писал, что в России участились случаи кражи породистых собак: преступные группы выслеживают ценных животных, похищают их во время прогулок или из квартир, а затем требуют выкуп либо перепродают на чёрном рынке. Чаще всего жертвами становятся французские бульдоги, шпицы, чихуахуа, йорки, а также лабрадоры, хаски и овчарки. У похитителей нередко есть чёткое распределение ролей — одни следят за животными, другие совершают кражи.