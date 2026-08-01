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1 августа, 10:43

Жарко и тесно: Названы породы собак, которых не стоит заводить в квартире

Кинолог Уражевский призвал не заводить в квартире хаски, маламута и самоеда

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Крупных, очень пушистых, ездовых и пастушьих собак лучше не заводить в квартире, заявил кинолог Владимир Уражевский. По его словам, условия содержания должны соответствовать размеру, активности и рабочим качествам конкретной породы.

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Для загородного дома больше подходят сибирские хаски, самоеды, аляскинские маламуты, кавказские и среднеазиатские овчарки. Таким собакам в квартире бывает тесно и жарко, они нуждаются в большой физической нагрузке, тщательном уходе и собственной территории.

Доберманы и ротвейлеры также требуют длительных прогулок и профессиональной дрессировки из-за высокой активности. Оптимально содержать их в частном доме с возможностью жить зимой в тёплом помещении, поскольку короткошёрстные собаки плохо переносят холод, отметил собеседник «Абзаца».

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Борис Эльфанд
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