Жарко и тесно: Названы породы собак, которых не стоит заводить в квартире

Крупных, очень пушистых, ездовых и пастушьих собак лучше не заводить в квартире, заявил кинолог Владимир Уражевский. По его словам, условия содержания должны соответствовать размеру, активности и рабочим качествам конкретной породы.

Для загородного дома больше подходят сибирские хаски, самоеды, аляскинские маламуты, кавказские и среднеазиатские овчарки. Таким собакам в квартире бывает тесно и жарко, они нуждаются в большой физической нагрузке, тщательном уходе и собственной территории.

Доберманы и ротвейлеры также требуют длительных прогулок и профессиональной дрессировки из-за высокой активности. Оптимально содержать их в частном доме с возможностью жить зимой в тёплом помещении, поскольку короткошёрстные собаки плохо переносят холод, отметил собеседник «Абзаца».