В Британии вывели формулу собачьего счастья: вода, три приятеля и никакой скуки

Идеальная прогулка с собакой должна длиться 67 минут, включать 16 остановок для обнюхивания и обязательно предусматривать возможность поплескаться в воде. К такому выводу пришли аналитики компании Animal Friends Pet Insurance, опросившие 1800 владельцев, об этом пишет Daily Mail.

Большинство хозяев уверены, что наилучшим местом для выгула служат открытые поля, лес или парки. Именно там питомец может спокойно бегать, исследовать территорию, валяться в траве и искать палки.

Социальный аспект тоже важен. В ходе идеального променада четвероногий друг должен повстречать как минимум трёх сородичей для короткого дружеского контакта.

Опрос показал, что 38% респондентов ставят удовольствие любимца выше собственного комфорта. Однако почти 80% участников испытывают чувство вины за то, что изо дня в день водят пса по одному и тому же маршруту.

Глава ветеринарной службы Джен Хипвелл напомнила, что каждая прогулка должна учитывать возраст, породу и здоровье животного. Ключевыми факторами при выборе маршрута владельцы назвали безопасность, тишину и простор.

Ранее зоопсихолог предупредила, что появление младенца в семье может обернуться стрессом и для домашнего любимца. Эксперт пояснила, что смена привычного уклада, новые запахи и звуки, а также переключение хозяйского внимания нередко провоцируют у животных тревогу и ревность. Чтобы сгладить переходный период, следует заранее готовить питомца к грядущим переменам, постепенно меняя распорядок и знакомя с запахами детских вещей.